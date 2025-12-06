  • Спортс
  • Нико Росберг: «Норрис перепуган до смерти, ведь на кону стоит его мечта детства»
3

Нико Росберг: «Норрис перепуган до смерти, ведь на кону стоит его мечта детства»

Росберг оценил состояние претендентов на титул.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, с каким настроем Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри подходят к Гран-при Абу-Даби – финальному этапу нынешнего сезона.

Росберг считает, что психологическое преимущество находится на стороне Ферстаппена, в то время как Норрис должен сильно нервничать, понимая, что перед ним может быть его единственный шанс стать чемпионом «Формулы-1».

Перед финальным этапом сезона Норрис в общем зачете опережает Ферстаппена на 12, а Пиастри на 14 очков.

«Ландо перепуган до смерти, ведь на кону стоит его мечта детства, мечта всей жизни. В случае с Ландо все видно как на ладони – в такой ситуации гонщик очень боится допустить ошибку, потому что она может испортить весь уик-энд.

При этом в третьей практике 1-е место от 10-го отделяли всего 0,3 секунды, плотность очень высокая. Всего одна блокировка колес – и ты сразу теряешь 0,2 секунды, откатываешься куда-нибудь на 7-е место, и все, чемпионат проигран.

Преимущество Ферстаппена в том, что он через все это уже проходил. При этом он не является главным фаворитом, а находится в статусе преследователя, и он совершенно спокоен. И это, разумеется, помогает ему выступать на пределе своих возможностей, в то время как Норрис чувствует колоссальное давление, а под таким давлением добиться максимальных результатов очень непросто.

Я помню, как у меня [в 2016 году] был шанс выиграть поул. Но я очень боялся, испытывал огромное давление и просто пытался выжить, проехав хоть сколько-нибудь приличный круг», – рассказал Росберг.

Три претендента на титул «Ф-1» – гарантия культового финала. «Макларен» уже проигрывал такие гонки

Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
