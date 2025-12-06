Тото Вольфф: «Мерседесу» нужно держаться подальше от борьбы за титул. Пусть победит сильнейший»

«Мерседес» не собирается вмешиваться в борьбу за титул в Абу-Даби.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф отметил, что в команде хотели бы избежать вмешательства в борьбу за чемпионство на Гран-при Абу -Даби.

Перед финальным этапом сезона лидер чемпионата Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

«Нет, нам нужно держаться подальше от этого. Это борьба исключительно между тремя пилотами. В Кубке конструкторов «Макларен» уже одержал победу с использованием нашего двигателя. Завтра же пусть победит сильнейший», – заявил Вольфф.

