Формула-2. Абу-Даби. Линдблад выиграл 1-ю гонку, Дюрксен – 2-й, Цолов – 3-й, Форнароли – 11-й

Линдблад выиграл свою предпоследнюю гонку в «Ф-2».

Пилот «Кампоса » Арвид Линдблад одержал победу в спринте в Абу-Даби после старта с поула.

Успех стал третьим для британца на данном уровне. В воскресенье Линдблад проведет свою последнюю гонку в «Формуле-2», а в 2026 году будет выступать за «Рейсинг Буллз» в «Формуле-1».

Йозуа Дюрксен из «Эй-Ай-Экс Рейсинг» оказывал давление на Линдблада до финиша, но остался на втором месте. Третьим стал напарник Арвида Никола Цолов, проводящий второй этап в «Ф-2».

Гонщик «ДАМС » Джек Кроуфорд завершил заезд шестым, Алекс Данн из «Родена» – восьмым, новый чемпион Леонардо Форнароли из «Инвикты» -11-м, Рихард Версхор из «МП Моторспорт» – 12-м, Люк Браунинг из «Хайтека» – 20-м.

Перед последней гонкой сезона на счету Форнароли 211 очков, Кроуфорд набрал 173, Версхор – 170, Браунинг – 162, Данн – 150, Линдблад – 132.

Формула-2. Абу-Даби. Станек выиграл последнюю квалификацию сезона, чемпион Форнароли – 3-й, Линдблад – 10-й