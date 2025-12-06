«Сенатор плохо разбирается в «Ф-1». Зак Браун об обсуждении Пиастри в австралийском парламенте
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал эпизод в австралийском парламенте после Гран-при Катара: сенатор Мэтт Канаван предположил, что команда предвзято относится к Оскару Пиастри.
«Я видел, что сказал сенатор. Очевидно, он совершенно не осведомлен и плохо разбирается в нашем спорте.
Вот чем хороша «Ф-1». Люди в своих странах активно поддерживают своих героев, и меня не удивляет, что они болеют за своих гонщиков.
Для нас важно то, что знаем мы внутри команды. И есть много людей, которые плохо разбираются, со своими взглядами. Я бы потратил все свое время, если бы начал их поправлять – что есть, то есть», – произнес Браун в эфире Sky Sports на Гран-при Абу-Даби.
«Пиастри столкнулся с несколькими необдуманными решениями». В парламенте Австралии обсудили тактику «Макларена» в Катаре
Зак Браун уверен, что Пиастри пропустит Норриса в случае приказа: «Пилоты всегда выполняют пожелания «Макларена» – и наоборот»