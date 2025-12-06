«Сенатор плохо разбирается в «Ф-1». Зак Браун об обсуждении Пиастри в австралийском парламенте

Браун высказался о сенаторе, который обсуждал стратегию Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал эпизод в австралийском парламенте после Гран-при Катара : сенатор Мэтт Канаван предположил, что команда предвзято относится к Оскару Пиастри .

«Я видел, что сказал сенатор. Очевидно, он совершенно не осведомлен и плохо разбирается в нашем спорте.

Вот чем хороша «Ф-1». Люди в своих странах активно поддерживают своих героев, и меня не удивляет, что они болеют за своих гонщиков.

Для нас важно то, что знаем мы внутри команды. И есть много людей, которые плохо разбираются, со своими взглядами. Я бы потратил все свое время, если бы начал их поправлять – что есть, то есть», – произнес Браун в эфире Sky Sports на Гран-при Абу -Даби.

