  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о потенциальном размене позиций в «Макларене»: «Титул – все, что имеет значение»
2

Макс Ферстаппен о потенциальном размене позиций в «Макларене»: «Титул – все, что имеет значение»

Ферстаппен назвал логичными возможные командные приказы в «Макларене».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что с пониманием отнесется к потенциальному размену позиций между напарниками по «Макларену» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

На Гран-при Абу-Даби возможны сценарии, когда командные приказы сделают чемпионом Норриса, а не Ферстаппена.

«Это в любом случае лучше, чем вообще не выиграть титул. Через 20 лет у тебя все равно останется этот трофей в шкафу. Это все, что имеет значение», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец ответил, верит ли Норрису, который утверждает, что не станет просить о размене:

«Посмотрим. Невозможно предсказать такое заранее. Я не могу заглянуть в голову [Пиастри] после всего, что случилось в этом сезоне, и я правда не знаю».

Макс также напомнил, что победа в гонке ему не гарантирована:

«Вряд ли я скажу что-то странное, если заявлю, что [у «Макларена»] лучший болид. И, считаю, это подходящая трасса для соперников. Мы вместе с командой можем лишь делать свое дело и надеяться на то, что окажемся близко».

Ландо Норрис: «Не стану просить Пиастри меня пропустить. Если Ферстаппен победит из-за этого, так тому и быть»

«Макларен» допускает размен позициями, если у Пиастри не будет реалистичных шансов на титул в конце Гран-при Абу-Даби (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакларен
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг допускает уход Ферстаппена из «Ред Булл»: «В следующем году Макс будет хотеть побеждать, взять пятый титул»
3 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
21 минуту назад
Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион
27 минут назад
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
32 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
38 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
53 минуты назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
58 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
сегодня, 17:05
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
сегодня, 16:59
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото