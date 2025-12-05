Макс Ферстаппен о потенциальном размене позиций в «Макларене»: «Титул – все, что имеет значение»

Ферстаппен назвал логичными возможные командные приказы в «Макларене».

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил, что с пониманием отнесется к потенциальному размену позиций между напарниками по «Макларену » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри .

На Гран-при Абу-Даби возможны сценарии, когда командные приказы сделают чемпионом Норриса, а не Ферстаппена.

«Это в любом случае лучше, чем вообще не выиграть титул. Через 20 лет у тебя все равно останется этот трофей в шкафу. Это все, что имеет значение», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец ответил, верит ли Норрису, который утверждает, что не станет просить о размене:

«Посмотрим. Невозможно предсказать такое заранее. Я не могу заглянуть в голову [Пиастри] после всего, что случилось в этом сезоне, и я правда не знаю».

Макс также напомнил, что победа в гонке ему не гарантирована:

«Вряд ли я скажу что-то странное, если заявлю, что [у «Макларена»] лучший болид. И, считаю, это подходящая трасса для соперников. Мы вместе с командой можем лишь делать свое дело и надеяться на то, что окажемся близко».

