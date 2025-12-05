Макс Ферстаппен о потенциальном размене позиций в «Макларене»: «Титул – все, что имеет значение»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что с пониманием отнесется к потенциальному размену позиций между напарниками по «Макларену» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.
На Гран-при Абу-Даби возможны сценарии, когда командные приказы сделают чемпионом Норриса, а не Ферстаппена.
«Это в любом случае лучше, чем вообще не выиграть титул. Через 20 лет у тебя все равно останется этот трофей в шкафу. Это все, что имеет значение», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Нидерландец ответил, верит ли Норрису, который утверждает, что не станет просить о размене:
«Посмотрим. Невозможно предсказать такое заранее. Я не могу заглянуть в голову [Пиастри] после всего, что случилось в этом сезоне, и я правда не знаю».
Макс также напомнил, что победа в гонке ему не гарантирована:
«Вряд ли я скажу что-то странное, если заявлю, что [у «Макларена»] лучший болид. И, считаю, это подходящая трасса для соперников. Мы вместе с командой можем лишь делать свое дело и надеяться на то, что окажемся близко».
Ландо Норрис: «Не стану просить Пиастри меня пропустить. Если Ферстаппен победит из-за этого, так тому и быть»
«Макларен» допускает размен позициями, если у Пиастри не будет реалистичных шансов на титул в конце Гран-при Абу-Даби (The Race)