Гельмут Марко: «Надеюсь, конкуренты будут сильны. Чем больше машин окажется между Ферстаппеном и «Макларенами» – тем лучше»
В «Ред Булл» рассчитывают на борьбу между несколькими командами в Абу-Даби.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби.
Перед финальным Гран-при сезона лидер чемпионата Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.
Если Ферстаппен выиграет гонку, то для титула Норрису будет достаточно финишировать на подиуме.
«Надеюсь, нам удастся найти подходящие настройки пораньше, а не к третьему сегменту квалификации. С той скоростью, что мы показали в Катаре, мы сможем побороться с «Маклареном».
И я надеюсь, что «Мерседес» будет силен. Может быть, еще «Феррари». Чем больше машин окажется между нами – тем лучше для нас», – сказал Марко.
Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости