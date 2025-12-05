Гельмут Марко: «Надеюсь, конкуренты будут сильны. Чем больше машин окажется между Ферстаппеном и «Макларенами» – тем лучше»

В «Ред Булл» рассчитывают на борьбу между несколькими командами в Абу-Даби.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Абу -Даби.

Перед финальным Гран-при сезона лидер чемпионата Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

Если Ферстаппен выиграет гонку, то для титула Норрису будет достаточно финишировать на подиуме.

«Надеюсь, нам удастся найти подходящие настройки пораньше, а не к третьему сегменту квалификации. С той скоростью, что мы показали в Катаре, мы сможем побороться с «Маклареном».

И я надеюсь, что «Мерседес» будет силен. Может быть, еще «Феррари». Чем больше машин окажется между нами – тем лучше для нас», – сказал Марко.

Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1»

