  • Зак Браун об ошибке «Макларена» в Катаре: «Помогаем Доменикали с ТВ-рейтингами»
2

Зак Браун об ошибке «Макларена» в Катаре: «Помогаем Доменикали с ТВ-рейтингами»

В «Макларене» пошутили насчет ошибки в Катаре.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в шутку предположил, что руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали оценил интерес к последней гонке сезона в Абу-Даби, после того как Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли выиграть этап в Катаре из-за тактической ошибки команды – их-за чего судьба титула должна решиться в финальном заезде.

В гонке из 57 кругов команды были обязаны использовать каждый комплект шин не дольше 25 кругов. На 7-м круге из-за аварии Нико Хюлькенберга на трассе появилась машина безопасности, в результате чего практически весь пелотон отправился на первый пит-стоп – однако два «Макларена» этого делать не стали, что в итоге привело к их поражению.

«Мы помогаем Стефано с ТВ-рейтингами. Но все это, конечно, не входило в наши планы. Посмотрим, что принесет нам Абу-Даби. В прошлом году мы одержали тут победу, квалифицировавшись на первом ряду – так что мы определенно сильны здесь.

В Катаре мы неправильно оценили ситуацию. Очевидно, тот [7-й] круг был ключевым. Мне ужасно обидно за Оскара и Ландо. Оскар провел блестящий уик-энд, он сократил отставание в чемпионате [до 16 очков], но мы поставили его в слишком неудобное положение. Ландо тоже хорошо пилотировал.

Очень неприятно отдать победу и лишиться подиума в случае с обеими машинами – особенно если учитывать ситуацию в чемпионате. Но мы все изучим и постараемся победить в Абу-Даби», – сказал Браун.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
