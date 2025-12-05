Макс Ферстаппен об онлайн-травле Антонелли: «Это никак не связано с тем, что сказал Марко»

Ферстаппен не видит связи между комментариями Марко и нападками на Антонелли.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на оскорбления пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после Гран-при Катара .

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко и гоночный инженер Макса Джанпьеро Ламбьязе обвинили итальянца в том, что он намеренно пропустил Ландо Норриса из «Макларена », после чего Кими столкнулся с буллингом в соцсетях. Позже австрийская команда извинилась перед Антонелли.

«Проблема в том, что на кадрах, которые появились сначала, казалось, будто он уступил дорогу. Это было в трансляции. Если посмотреть повтор, видно, что он дважды столкнулся с огромной избыточной поворачиваемостью.

То, что люди говорят в соцсетях – проблема соцсетей. Это никак не связано с тем, что на самом деле сказал Гельмут. И его слова – не повод разносить человека в пух и прах, правда?

Вот в чем сложность, когда ты имеешь дело с соцсетями. Почему люди могут создавать все эти аккаунты и даже не использовать свои настоящие имена? Регулирования просто нет. Вот главная проблема.

Но что касается Гельмута и ситуации в общем: сначала у тебя нет полной записи, а когда видишь эпизод целиком, то, конечно, следует сказать, мол, мы поняли этот момент не так, на самом деле было по-другому», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.

Как подтвердил нидерландец, после гонки в Катаре он сообщил Антонелли и исполнительному директору «Мерседеса» Тото Вольффу, что не считает действия Кими подозрительными.

«Я был в болиде и понятия не имел, что произошло. Пока не увидел повтор. Тогда все стало очевидно», – добавил Макс.

