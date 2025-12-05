  • Спортс
  • Габриэл Бортолето: «Ферстаппен доказал, что был лучшим гонщиком в 2025-м. Он заслуживает взять титул»
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен доказал, что был лучшим гонщиком в 2025-м. Он заслуживает взять титул»

Бортолето уверен, что Ферстаппен заслужил стать чемпионом в сезоне-2025.

Пилот «Заубера» отметил, что предсказать чемпиона по итогам уик-энда в Абу-Даби очень непросто.

Перед финальным Гран-при сезона лидер чемпионата Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

«Думаю, никто не ожидал того, что произошло за последние несколько уик-эндов. Так что невозможно ничего предсказать.

Если говорить о моем мнении, то борьба суперплотная, с разницей всего в 12 очков, – а мы знаем, что у «Ред Булл» и «Макларена» не так много конкурентов. Когда Макс побеждает, «Макларены» всегда идут сразу за ним.

Так что будет непросто, отставание по очкам немаленькое. Если Макс победит в гонке, Ландо достаточно финишировать третьим, чтобы выиграть титул. Так что будет непросто.

Думаю, чемпионат мира – это про лучшего пилота в мире. В этом сезоне, на мой взгляд, Макс ошибался реже остальных. Он доказал, что был лучшим гонщиком в этом году – так что, мне кажется, он заслуживает взять титул», – сказал Бортолето.  

Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
