  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Результаты последних гонок не связаны с подходом «Макларена» к борьбе пилотов»
18

Оскар Пиастри: «Результаты последних гонок не связаны с подходом «Макларена» к борьбе пилотов»

Пиастри не считает проблемным подход «Макларена».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что не видит причин для изменения подхода команды к гонкам и стремлении обеспечивать гонщикам равное отношение в борьбе на трассе.

По словам Пиастри, ошибка с решением не проводить пит-стоп под машиной безопасности на Гран-при Катара не была связана с опасениями, что в этом случае Ландо Норрис может потерять несколько позиций, если команде придется проводить двойной пит-стоп, обслуживая две машины друг за другом.

В результате Пиастри и Норрис на момент волны пит-стопов по машиной безопасности занимали лидирующие позиции, однако затем первое место было утрачено в пользу Ферстаппена.

«Мне кажется, что результаты последних гонок не связаны с тем, что подход команды к гонкам [и борьбе своих пилотов] является ошибочным. С моей стороны были некоторые проблемы в работе с болидом, какие-то вещи просто не получались.

Как ясно и то, что Ландо в целом в последних гонках [до Катара] был быстрее. Ну а в последний уик-энд мы просто ошиблись, хотя команда считала, что в сложившейся ситуации действует правильно. И действовали мы так, потому что считали это правильным, а не потому, что пытались каким-то там образом соблюсти справедливость.

И я не думаю, что нам нужно менять свой подход. Я считаю, что он приносит много положительных моментов. Да, сложные моменты случаются, но они будут возникать и в том случае, если мы пойдем другим путем. Так что не думаю, что нам нужно что-то менять», – рассказал Пиастри.

«Так мог подумать только безмозглый». «Мерседес» подарил два очка Норрису ради титула «Ф-1»?
 

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoГран-при Катара
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пилоты «Ф-1» собрались на традиционный ужин перед финалом сезона в Абу-Даби
16 минут назадФото
Гран-при Абу-Даби-2025. Расписание трансляций
сегодня, 06:30
Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби
вчера, 20:30
Ферстаппен сомневается, что сможет оттормаживать Норриса в соперников, как Хэмилтон Росберга в 2016-м: «Трасса в Абу-Даби была гораздо медленнее»
вчера, 19:39
Макс Ферстаппен: «Если когда-либо уйду из «Ред Булл», то не только ради более быстрого болида»
вчера, 19:14
«Макларен» допускает размен позициями, если у Пиастри не будет реалистичных шансов на титул в конце Гран-при Абу-Даби (The Race)
вчера, 18:52
Макс Ферстаппен: «Можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет»
вчера, 18:27
Юки Цунода: «Контракт с «Ред Булл» не позволял вести переговоры о сезоне-2026. Интерес ко мне был»
вчера, 17:58
Ландо Норрис о борьбе за титул: «Не слишком переживаю. Через 30 лет не буду так уж сильно думать о Гран-при Абу-Даби-2025»
вчера, 17:30
Кими Антонелли об онлайн-травле: «Ферстаппен сказал не переживать из-за безмозглых людей»
вчера, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото