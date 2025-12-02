Оскар Пиастри: «Результаты последних гонок не связаны с подходом «Макларена» к борьбе пилотов»

Пиастри не считает проблемным подход «Макларена».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри заявил, что не видит причин для изменения подхода команды к гонкам и стремлении обеспечивать гонщикам равное отношение в борьбе на трассе.

По словам Пиастри, ошибка с решением не проводить пит-стоп под машиной безопасности на Гран-при Катара не была связана с опасениями, что в этом случае Ландо Норрис может потерять несколько позиций, если команде придется проводить двойной пит-стоп, обслуживая две машины друг за другом.

В результате Пиастри и Норрис на момент волны пит-стопов по машиной безопасности занимали лидирующие позиции, однако затем первое место было утрачено в пользу Ферстаппена.

«Мне кажется, что результаты последних гонок не связаны с тем, что подход команды к гонкам [и борьбе своих пилотов] является ошибочным. С моей стороны были некоторые проблемы в работе с болидом, какие-то вещи просто не получались.

Как ясно и то, что Ландо в целом в последних гонках [до Катара] был быстрее. Ну а в последний уик-энд мы просто ошиблись, хотя команда считала, что в сложившейся ситуации действует правильно. И действовали мы так, потому что считали это правильным, а не потому, что пытались каким-то там образом соблюсти справедливость.

И я не думаю, что нам нужно менять свой подход. Я считаю, что он приносит много положительных моментов. Да, сложные моменты случаются, но они будут возникать и в том случае, если мы пойдем другим путем. Так что не думаю, что нам нужно что-то менять», – рассказал Пиастри.

