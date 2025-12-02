  • Спортс
  • Гюнтер Штайнер: «Мне кажется, у всех нас просто были слишком уж завышенные ожидания от перехода Хэмилтона в «Феррари»
Гюнтер Штайнер: «Мне кажется, у всех нас просто были слишком уж завышенные ожидания от перехода Хэмилтона в «Феррари»

Штайнер не видит большой трагедии в неудачном сезоне Хэмилтона.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что общее разочарование от слабого сезона Льюиса Хэмилтона в «Феррари» главным образом связано с изначально завышенными ожиданиями общественности.

В свой первый сезон в «Феррари» Хэмилтону пока ни разу не удалось попасть на подиум – что является для него худшим результатом за карьеру в «Формуле-1».

«Мне кажется, у всех нас просто были слишком уж завышенные ожидания. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, один из величайших гонщиков в истории переход в «Феррари», самую легендарную команду чемпионата. Ну а затем уже в начале сезона вся эта картина столкнулась с реальностью.

Безусловно, Льюис точно даст себе следующий сезон и посмотрит, на что он способен. И если он окажется достаточно конкурентоспособным, то еще задержится в «Формуле-1», в этом я уверен. Но вот если он не будет конкурентоспособным, то в 40 с лишним лет может и завершить карьеру.

Надеюсь, Льюис сможет вернуться. Ему никогда не нравились болиды с «граунд-эффектом», болиды текущей версии регламента. В следующем году болиды станут совсем другими – и посмотрим, что он сможет сделать.

В следующем сезоне за плечами у Льюиса уже будет год, проведенный в «Феррари», он будет лучше понимать эту культуру и эту команду. Так что посмотрим. Но если и в следующем году ситуация не изменится, можно будет ждать каких-то событий», – рассказал Штайнер.

«Так мог подумать только безмозглый». «Мерседес» подарил два очка Норрису ради титула «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
