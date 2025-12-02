Лоран Мекьес: «В свой первый сезон Аджар продемонстрировал очень высокую скорость – это главный критерий в «Ф-1»

Мекьес высказался о подписании Аджара в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес прокомментировал подписание контракта с Изаком Аджаром , который в следующем сезоне станет напарником Макса Ферстаппеном и будет выступать за австрийскую команду.

В свой дебютный сезон в «Ф-1» Аджар сумел попасть на подиум на Гран-при Нидерландов, на данный момент набрал 51 очко и занимает 10-е место в личном зачете.

«В свой первый сезон в «Формуле-1» Изак продемонстрировал большую зрелость и доказал, что способен очень быстро учиться. И, что самое важное, продемонстрировал очень высокую скорость – что является главным критерием в нашем спорте.

И мы верим, что выступая рядом с Максом Ферстаппеном Изак сможет добиться успеха и творить магию на трассе. Сезон-2026 станет трудным испытанием и для нашей команды, и для моторного подразделения «Ред Булл». Впереди волнительные и интересные времена, и я с нетерпением жду возможности увидеть, на что мы окажемся способны», – рассказал Мекьес.

