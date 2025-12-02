Арвид Линдблад о переходе в «Рейсинг Буллз»: «Горжусь тем, что сумел сделать этот шаг»

Линдблад рад переходу в «Рейсинг Буллз».

Пилот молодежной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад высказался о подписании контракта с «Рейсинг Буллз». Линдблад дебютный для себя сезон в «Формуле-1» в 2026 году, выступая за «Рейсинг Буллз» вместе с Лиамом Лоусоном .

Нынешний сезон Линдблад проводит в «Формуле-2» – перед финальным этапом чемпионата он занимает 6-е место в общем зачете, на его счету две выигранных гонки и еще два попадания на подиум.

«Я бы хотел поблагодарить команду «Рейсинг Буллз» за эту возможность. С тех пор, как я пять лет назад начал этот путь, моей целью всегда было попадание в «Формулу-1». И я очень горжусь тем, что теперь смог сделать этот шаг.

Я безмерно благодарен молодежной программе «Ред Булл» и моей личной команде за наставления, поддержку и веру в меня. Без их поддержки ничего этого бы не случилось.

В сезоне-2026 меня ждет трудное испытание, и я знаю, что мне предстоит очень многому научиться, но я готов к работе. С нетерпением жду начала нового сезона», – рассказал Линдблад.

