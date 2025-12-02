Тото Вольфф: «В «Макларене» могли бы провести двойной пит-стоп. В «Мерседесе» неоднократно делали так с Хэмилтоном и Росбергом»

Вольфф оценил действия «Макларена» в Катаре.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о тактической ошибке «Макларена», которую команда допустила на Гран-при Катара .

Вольфф считает, что после появления на трассе машины безопасности у «Макларена» была возможность провести два пит-стопа подряд для Пиастри и Норриса, и что риск потери позиции британцем был не столь велик.

«В «Макларене» могли бы провести двойной пит-стоп и обслужить обе машины друг за другом. Мы в «Мерседесе» неоднократно так делали с Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Для того, чтобы осуществить это, вам просто нужно создать между двумя машинами хотя бы небольшой задел. Не уверен, что болиды «Макларена» в данном случае разделяло между собой достаточное расстояние, я в такие детали не вдавался.

При этом подход «Макларена» явно предполагает возможность открыто вести борьбу друг с другом для их гонщиков. Но, как уже говорили Зак Браун и Андреа Стелла, обратной стороной медали может стать поражение в чемпионате, которое вы потерпите, стараясь играть честно и соблюдая равенство между пилотами», – рассказал Вольфф.

