«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» официально объявили состав пилотов на 2026-й год – Цунода потеряет место в «Ф-1»

«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» объявили составы пилотов.

Команды «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» официально утвердили составы пилотов на сезон-2026.

Как и предполагалось ранее, напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар , который нынешний сезон проводит в «Рейсинг Буллз ».

В свою очередь за «Рейсинг Буллз» в следующем году будут выступать Лиам Лоусон и пилот молодежной программы «Ред Булл » и Арвид Линдблад, который этот сезон проводит в «Формуле-2».

В то же время Юки Цунода потеряет место в «Формуле-1», но останется в «Ред Булл» в качестве резервного и тест-пилота.

Цунода проводит в «Формуле-1» свой пятый сезон. За это время ему ни разу не удалось попасть на подиум.

