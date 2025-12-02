«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» официально объявили состав пилотов на 2026-й год – Цунода потеряет место в «Ф-1»
«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» объявили составы пилотов.
Команды «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» официально утвердили составы пилотов на сезон-2026.
Как и предполагалось ранее, напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар, который нынешний сезон проводит в «Рейсинг Буллз».
В свою очередь за «Рейсинг Буллз» в следующем году будут выступать Лиам Лоусон и пилот молодежной программы «Ред Булл» и Арвид Линдблад, который этот сезон проводит в «Формуле-2».
В то же время Юки Цунода потеряет место в «Формуле-1», но останется в «Ред Булл» в качестве резервного и тест-пилота.
Цунода проводит в «Формуле-1» свой пятый сезон. За это время ему ни разу не удалось попасть на подиум.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
