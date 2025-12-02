«Альпин» покажет болид 2026 года 23 января
«Альпин» объявила дату презентации болида-2026.
Команда «Альпин» определилась с датой презентации болида для сезона-2026.
Согласно сообщению команды, болид будет показал 23 января. Местом проведения мероприятия станет Барселона.
Именно на трассе в Барселоне 26-30 января в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты.
«Так мог подумать только безмозглый». «Мерседес» подарил два очка Норрису ради титула «Ф-1»?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Альпин»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости