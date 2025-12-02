Кроуфорд и Шилдс выступят за «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Абу-Даби

«Астон Мартин» полностью заменит состав пилотов в 1-й практике в Абу-Даби.

Команда «Астон Мартин» проведет полную замену пилотов в первой практике перед Гран-при Абу -Даби – финального этапа сезона-2025.

По регламенту команды «Формулы-1» обязаны в год предоставлять по две практики пилотам, которые носят статус новичка в «Ф-1». При этом каждый из основных пилотов обязан дважды уступать свое место за рулем болида по ходу сезона.

Чтобы выполнить требования, «Астон Мартин » в первой практике перед этапом на «Яс-Марине» придется полностью заменить состав – участия в сессии не примут ни Фернандо Алонсо , ни Ланс Стролл .

Их заменят Джек Кроуфорд и Киан Шилдс. При этом если Кроуфорд считается достаточно перспективным пилотом, то на счету Шилдса за последние два сезона в «Формуле-3» и «Формуле-2» нет ни одного набранного очка.

