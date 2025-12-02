Изак Аджар: «Чувствую, что готов к переходу в «Ред Булл» – и рад, что в команде считают так же»

Аджар рад переходу в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар прокомментировал свой переход в «Ред Булл». Аджар проведет в австрийской команде сезон-2026, став напарником Макса Ферстаппена .

В свой дебютный сезон в «Формуле-1» Аджар сумел попасть на подиум на Гран-при Нидерландов и в данный момент занимает 10-е место в общем зачете, набрав 51 очко.

«Я очень благодарен «Ред Булл» за доверие и возможность выступать в «Формуле-1» на самом высоком уровне. Это прекрасная награда после всей той тяжелой работы, что я успел выполнить. По ходу карьеры у меня было много перепадов, взлетов и падений, но в «Ред Булл» продолжали верить в меня и поддерживать.

Этот сезон с «Рейсинг Буллз » получился просто потрясающим. Я очень многому научился, а еще впервые за карьеру в «Ф-1» попал на подиум. И я чувствую, что благодаря поддержке команды и правильной подготовке стал лучше и как гонщик, и как человек.

Я чувствую, что готов к переходу в «Ред Булл » – и рад, что в команде считают так же. Я с нетерпением жду возможности выступать за одну команду с Максом Ферстаппеном, у которого смогу многому научиться», – рассказал Аджар.

