12

Себастьян Буэми: «Надеюсь, Ферстаппен выиграет титул. Предпочел бы, чтобы побеждали лучшие»

Буэми признал, что хочет видеть Ферстаппена чемпионом «Ф-1» в 2025-м.

Пилот симулятора «Ред Булл» Себастьян Буэми поделился мнением о борьбе за титул на Гран-при Абу-Даби.

Перед финальным этапом сезона лидер чемпионата Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

«Думаю, Макс может выиграть, но ему потребуется удача. Я бы сказал, в нормальных условиях титул возьмет Норрис. Но полагаю, Макс как раз выбивается из нормы. В случае с ним никогда не знаешь, чем все закончится. Так что надежда есть.

Кто будет быстрейшим в Абу-Даби? Последние несколько лет «Макларен» очень хорошо выступал здесь, но Макс всегда может отыграться. Не думаю, что гонка будет сильно отличаться от Катара.

«Макларен» будет быстр. Надеюсь, отрыв будет меньше, чем в Катаре, потому что там они были чуть быстрее – в основном на «софте». На «медиуме» разница была уже не такой большой. Так что тут все под вопросом.

Порой на одном комплекте шин удается ехать быстрее, чем на другом. В Катаре Макс был очень хорош на «харде» и «медиуме» – но на «софте» машина по каким-то причинам работала не лучшим образом.

Надеюсь, Макс выиграет, потому что я правда чувствую, что он лучший. Я бы предпочел, чтобы побеждали лучшие. Конечно, так происходит не всегда, но если он победит, то возьмет титул, который, казалось, ему выиграть не суждено. Если он победит, то чисто за счет своего таланта», – считает Буэми.

Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
