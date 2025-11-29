Оскар Пиастри: «Почти не трогали машину и не меняли настройки. Я очень рад поулу»

Пиастри доволен победой в квалификации в Катаре.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, в которой ему удалось одержать победу, опередив Ландо Норриса и Макса Ферстаппена, с которыми ведет борьбу за победу в чемпионате.

«Мы почти не трогали машину, не меняли настройки. По ходу этого уик-энда все пока работает отлично. Как говорится, если что-то работает – не нужно это чинить!

Команда хорошо поработала. У нас были некоторые сомнения относительно того, какие именно шины использовать – потому что свое лучшее время во втором сегменте я поставил на уже прикатанном комплекте. Но в третьем сегменте получилось проехать хороший круг уже на свежем комплекте, и я очень рад этому результату.

Учитывая то, что в гонке будет два обязательных пит-стопа, мы будем постоянно атаковать на пределе. И гонка будет тяжелой. Нас ждет много работы, но должно быть интересно», – рассказал Пиастри.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й