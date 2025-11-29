Ферстаппен стал лучшим в спринтах в 2025-м, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й
В спринте на Гран-при Катара пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал четвертым, что не помешало ему стать сильнейшим по сумме всех шести мини-гонок.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» набрал 32 балла, вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса» (30). Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, возглавляющие общий чемпионат «Формулы-1», набрали по 29 очков в спринтах – британец оказался выше по дополнительным показателям.
Неофициальный чемпионат спринтов «Формулы-1» 2025 года
Итоговое положение
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 32 очка
2. Джордж Расселл («Мерседес») – 30
3. Ландо Норрис («Макларен») – 29
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 29
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 21
6. Шарль Леклер («Феррари») – 17
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 15
8. Юки Цунода («Ред Булл») – 12
9. Карлос Сайнс («Уильямс») – 10
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 5
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 4
12. Эстебан Окон («Хаас») – 4
13. Алекс Албон («Уильямс») – 3
14. Оливер Бермэн («Хаас») – 2
15. Пьер Гасли («Альпин») – 2
16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 1
Остальные гонщики не финишировали в топ-8 в спринтах.
