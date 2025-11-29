  • Спортс
Ферстаппен стал лучшим в спринтах в 2025-м, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й

Ферстаппен выиграл неофициальный зачет спринтов.

В спринте на Гран-при Катара пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал четвертым, что не помешало ему стать сильнейшим по сумме всех шести мини-гонок.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» набрал 32 балла, вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса» (30). Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, возглавляющие общий чемпионат «Формулы-1», набрали по 29 очков в спринтах – британец оказался выше по дополнительным показателям.

Неофициальный чемпионат спринтов «Формулы-1» 2025 года

Итоговое положение

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 32 очка

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 30

3. Ландо Норрис («Макларен») – 29

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 29

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 21

6. Шарль Леклер («Феррари») – 17

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 15

8. Юки Цунода («Ред Булл») – 12

9. Карлос Сайнс («Уильямс») – 10

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 5

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 4

12. Эстебан Окон («Хаас») – 4

13. Алекс Албон («Уильямс») – 3

14. Оливер Бермэн («Хаас») – 2

15. Пьер Гасли («Альпин») – 2

16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 1

Остальные гонщики не финишировали в топ-8 в спринтах.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2025

