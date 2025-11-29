Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2025
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Катара
1. Ландо Норрис («Макларен») – 396 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») – 374
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 371
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 301
5. Шарль Леклер («Феррари») – 226
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 152
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 140
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 51
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 49
11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 49
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 42
13. Оливер Бермэн («Хаас») – 41
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 36
15. Эстебан Окон («Хаас») – 32
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 32
18. Пьер Гасли («Альпин») – 22
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 770 очков
2. «Мерседес» – 441
3. «Ред Булл» – 400
4. «Феррари» – 378
5. «Уильямс» – 122
6. «Рейсинг Буллз» – 90
7. «Астон Мартин» – 74
8. «Хаас» – 73
9. «Заубер» – 68
10. «Альпин» – 22
