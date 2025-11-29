  • Спортс
  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2025
3

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2025

Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Катара

1. Ландо Норрис («Макларен») – 396 очков

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 374

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 371

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 301

5. Шарль Леклер («Феррари») – 226

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 152

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 140

8. Алекс Албон («Уильямс») – 73

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 51

10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 49

11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 49

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 42

13. Оливер Бермэн («Хаас») – 41

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 36

15. Эстебан Окон («Хаас») – 32

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 32

18. Пьер Гасли («Альпин») – 22

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 770 очков

2. «Мерседес» – 441

3. «Ред Булл» – 400

4. «Феррари» – 378

5. «Уильямс» – 122

6. «Рейсинг Буллз» – 90

7. «Астон Мартин» – 74

8. «Хаас» – 73

9. «Заубер» – 68

10. «Альпин» – 22

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

