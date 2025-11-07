Зато у Хэмилтона новая фотосессия – с ретро машинами «Феррари»

В сезоне «Формулы-1» грядет развязка. Но семикратный чемпион Льюис Хэмилтон о своем неучастии не переживает – у него вышла новая фотосессия. Примечательно, что в ней нет нижнего белья, изысканных костюмов и голого торса. На фоне только крутые автомобили «Феррари»!

Льюис признался, что сезон выдался ожидаемо сложным: «Этот год выдался тяжелым, но, честно говоря, я и думал, что так будет.

Надеюсь, следующий год будет лучше, ведь машина будет частично разработана с моим участием. Я перешел в новую команду с другой культурой. Прекрасно понимаю, что прогресс требует времени.

Этот сезон заложил фундамент. Чувствую, что мы движемся вперед».

Могли такое представить несколько лет назад?