  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Расселл проехал с Ферстаппеном и Цунодой на параде пилотов в машине для двух пилотов
Фото
12

Расселл проехал с Ферстаппеном и Цунодой на параде пилотов в машине для двух пилотов

Расселл подсел к гонщикам «Ред Булл» перед Гран-при.

Перед Гран-при Сан-Паулу прошел традиционный парад пилотов.

Автомобиль для гонщиков «Мерседеса» сломался, поэтому Джордж Расселл присоединился к коллегам из «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Юки Цуноде. Три пилота уместились в машине, рассчитанной на двоих. Автомобилем управлял Цунода.

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Расселл попросил Кравица задать уточняющий вопрос, чтобы ответить Ферстаппену. Макс послал Джорджа ## ### в 2024-м после скандала со штрафом

Фото: соцсети команды «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЮки Цунода
logoДжордж Расселл
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Гран-при Бразилии
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри
6 минут назадФото
Бортолето врезался в барьеры и сошел во 2-й раз за 2 дня
15 минут назадФото
Гран-при Сан-Паулу-2025. Гонка стартовала
27 минут назадLive
Фелипе Масса о суде: «Жду справедливости. Никто не заслуживает того, что случилось со мной в 2008-м»
34 минуты назад
Макс Ферстаппен о старте с пит-лейн: «Будет дождь или будет сухо – неважно. Воспользуюсь любой возможностью»
40 минут назад
Шарль Леклер: «С точки зрения гоночного темпа «Феррари» выглядит довольно сильно»
56 минут назад
Мартин Брандл о том, способен ли Пиастри отыграться после спринта: «100 процентов. Впереди длинная гонка»
сегодня, 16:21
Оскар Пиастри: «В гонке постараюсь отыграть несколько позиций»
сегодня, 16:04
Кими Антонелли: «Надеюсь побороться за победу»
сегодня, 15:57
Габриэл Бортолето: «Повезло, что после такой аварии со мной все в порядке. Готов на все сто процентов»
сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото