Расселл проехал с Ферстаппеном и Цунодой на параде пилотов в машине для двух пилотов

Расселл подсел к гонщикам «Ред Булл» перед Гран-при.

Перед Гран-при Сан-Паулу прошел традиционный парад пилотов.

Автомобиль для гонщиков «Мерседеса » сломался, поэтому Джордж Расселл присоединился к коллегам из «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Юки Цуноде . Три пилота уместились в машине, рассчитанной на двоих. Автомобилем управлял Цунода.

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Расселл попросил Кравица задать уточняющий вопрос, чтобы ответить Ферстаппену. Макс послал Джорджа ## ### в 2024-м после скандала со штрафом

Фото: соцсети команды «Ред Булл»