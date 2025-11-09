Расселл проехал с Ферстаппеном и Цунодой на параде пилотов в машине для двух пилотов
Расселл подсел к гонщикам «Ред Булл» перед Гран-при.
Перед Гран-при Сан-Паулу прошел традиционный парад пилотов.
Автомобиль для гонщиков «Мерседеса» сломался, поэтому Джордж Расселл присоединился к коллегам из «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Юки Цуноде. Три пилота уместились в машине, рассчитанной на двоих. Автомобилем управлял Цунода.
