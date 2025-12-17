  • Спортс
  Алексей Попов: «Десять к одному, что «Феррари» не поборется за титул в 2026-м. Буду шокирован с позитивной точки зрения»
Алексей Попов: «Десять к одному, что «Феррари» не поборется за титул в 2026-м. Буду шокирован с позитивной точки зрения»

Попов считает крайне маловероятным чемпионство «Феррари» в 2026 году.

Комментатор Алексей Попов высказался о шансах «Феррари» зацепиться за титул в следующем сезоне.

«Я буду настолько шокирован – правда, с позитивной точки зрения – если они поборются за титул, что по состоянию на сейчас, считаю, это десять к одному, что этого не будет.

И пусть я окажусь неправ, и тем лучше», – сказал Алексей.

Шарль Леклер: «Концовка сезона получилась тяжелой для всех в «Феррари», не только для Хэмилтона»

Гасли и Бермэн предсказывали титул «Феррари» перед сезоном-2025, Аджар – чемпионство Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Гаснут огни»
