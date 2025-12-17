Арвид Линдблад: «Марко верил в меня, когда другие не верили»

Линдблад поблагодарил Марко за веру в себя.

Арвид Линдблад , переходящий в «Формулу-1» в 2026 году, высказался о роли экс-советника «Ред Булл» в своей карьере. Британский гонщик будет выступать за «Рейсинг Буллз » в следующем сезоне.

«[Отношения с Марко] довольно важны. В последние годы я очень плотно работал с Рокки (главой Академии «Ред Булл» Гийомом Рокленом – Спортс’’), доктором Марко и всей командой. Я невероятно благодарен за их поддержку и всю работу, проделанную вместе, но особенно с доктором Марко.

Год [в «Формуле-2»] для меня вышел непростым. Я недоволен тем, как он прошел, однако [Марко] верил в меня, когда другие не верили, и я очень благодарен за это.

Мне кажется забавным, когда люди говорят, как с ним трудно работать, какие проблемы они испытывали с доктором Марко, как боялись его. Для меня всегда все было наоборот. У меня всегда были очень хорошие отношения с ним.

Я не очень люблю оправдания или когда люди говорят какую-то ерунду, и он так не поступает. Он всегда говорит правду, и я стараюсь действовать так же. И такой подход мне помог. Помог лучше учиться, быстрее прибавлять – ведь он просто говорит правду, говорит, как есть. И я ценю такую честность, потому что многим в автоспорте нужно, чтобы ты говорил им то, что они хотят услышать», – сообщил Арвид.

