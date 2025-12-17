Рикардо Патрезе: «Леклер – единственный, кто способен сражаться с Ферстаппеном в равной машине»
Патрезе назвал уникального пилота, который может бороться с Ферстаппеном.
Бывший гонщик «Формулы-1» Рикардо Патрезе сообщил, что противостоять лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену способен не Ландо Норрис из «Макларена», а пилот «Феррари» Шарль Леклер.
«Пусть нового чемпиона зовут Норрис, единственный, кто способен сражаться с Ферстаппеном в равной машине и является абсолютным феноменом – никто иной как Карлетто.
Из-за Скудерии у него никогда не было необходимой техники. Шарль голоден до триумфов, и я понимаю его разочарование. Если он временами ошибается, то из-за огромного желания», – сообщил Патрезе.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
