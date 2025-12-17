  • Спортс
  • Гасли и Бермэн предсказывали титул «Феррари» перед сезоном-2025, Аджар – чемпионство Норриса
Гасли и Бермэн предсказывали титул «Феррари» перед сезоном-2025, Аджар – чемпионство Норриса

Стали известны прогнозы некоторых гонщиков «Ф-1» перед 2025-м.

«Формула-1» показала ролик с реакцией пилотов на собственные прогнозы и цели, которые они делали перед стартом сезона.

Ланс Стролл из «Астон Мартин» спрогнозировал, что его команда «надерет задницы», и поставил перед собой цель взять титул.

«Не совсем. Может, в следующем году», – сообщил канадец в Абу-Даби.

Гонщик «Рейсинг Буллз» Изак Аджар заявил своей главной целью подиум, который в итоге завоевал, а также предсказал чемпионство коллеги из «Макларена» Ландо Норриса.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли сделал прогноз на чемпионство «Феррари», Оливер Бермэн из «Хааса» написал, что Скудерия заберет Кубок конструкторов.

Представитель «Уильямса» Алекс Албон предположил подиум Юки Цуноды, который тогда выступал за «Рейсинг Буллз», а затем перешел в «Ред Булл».

«Очень грустно. Я фанбой Юки. Юки вернется и заберет свой подиум», – отреагировал Алекс.

Маурицио Арривабене: «Хэмилтона нужно брать, только если у команды есть быстрый болид. Если нет – не нанимайте его»

Льюис Хэмилтон о сомнениях в своем будущем: «Скептики не на моем уровне, ничего бы им не ответил. Мечта все еще есть»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Формулы-1»
