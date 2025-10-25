Фредерик Вассер о задержке с проверкой финансовых отчетов команд: «Нужно избегать любых спекуляций, основанных на слухах»

В «Феррари» призвали не опираться на слухи о проблемах с финансовыми отчетами.

Руководитель «Феррари » высказался о задержке ФИА с проверкой финансовых отчетов за 2024 год.

Ранее в «Астон Мартин» признали, что совершили процедурное нарушение.

«Думаю, в конце концов не так важно, будет ли все завершено в сентябре или октябре. В этом вопросе нужно доверять ФИА – они занимаются своим делом. Довольно непростым, как мне кажется. Нужно избегать любых спекуляций, основанных на слухах, – подобное было бы ошибкой.

Последняя часть всего этого процесса связана с процедурным нарушением. Думаю, подобное может случиться с каждым. В этом нет никакого спортивного преимущества.

Нужно отделять спортивное преимущество, за которое положено спортивное наказание, от технического преимущества или технической ошибки. Этим занимается ФИА», – прокомментировал Вассер .

