2

Карлос Сайнс об аварии: «Антонелли действовал агрессивнее, чем Бермэн, сильнее закрывал калитку»

Сайнс прокомментировал сход и штраф в Техасе.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и досрочно завершил Гран-при США, а позже получил штраф в виде потери пяти позиций на старте следующей гонки.

«Да, я довольно быстро приближался и чувствовал уверенность, разумеется. Мне казалось, что темп у машины снова сильный, и я прямо перед этим провел очень похожий маневр на Олли [Бермэна] в 15-м повороте. Поэтому я попытался сделать то же самое с Антонелли.

Он начал закрывать калитку раньше, чем я ожидал, в итоге я заблокировал колеса, и меня немного напугало то, как он ко мне приближался.

На мой взгляд, инцидент выглядит гораздо хуже, чем было на самом деле. Повторюсь, речь о небольшой блокировке с серьезными последствиями.

Джордж [Расселл], который ехал впереди Кими, похоже, испытывал трудности. Можно было заработать очки. Всегда можно выбрать осторожный подход и довольствоваться восьмым местом. Но надо стараться обгонять. Иногда все получается идеально, как с Олли. Кими же действовал агрессивнее, сильнее закрывал калитку, и было тяжелее провести маневр. В итоге ты уезжаешь домой с нулем очков.

В нашем спорте очень трудно нащупать баланс между осторожностью и восьмым местом с одной стороны и риском в попытке стать седьмым или шестым – с другой.

Это гонки – как всегда. Сегодня ты герой, а на следующий день тебя критикуют. Потом ты приносишь хороший результат, и все снова переворачивается. Это гонки», – объяснил Карлос.

Сайнс сошел после столкновения с Антонелли на Гран-при США

Сайнс оштрафован за столкновение с Антонелли и потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
