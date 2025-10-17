Тимо Глок о «последствиях» для Норриса: «Карманные деньги урезали. Не понимаю, зачем «Макларен» устроил маленький театр – полная чушь»

Глок обрушился с критикой на «Макларен» за ситуацию вокруг Норриса и Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок пошутил о том, с какими «последствиями» столкнулся гонщик «Макларена » Ландо Норрис за контакт с напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Сингапура.

«Карманные деньги урезали», – заявил эксперт.

Тимо резко раскритиковал «Макларен» за то, как он управляет ситуацией:

«На мой взгляд, нужно либо четко объяснить, что происходит, либо не говорить ничего. «У нас есть свои правила папайи, чем бы это ни было, и мы будем держать их при себе».

А вот это «Да, что-то есть, но мы не можем сказать» – полная чушь. Либо молчи, либо не выставляй себя мишенью.

Макс [Ферстаппен] над такими вещами только смеется. Он примет это с удовольствием и подумает: «Спорьте дальше, а я подожду, пока вы опять столкнетесь». Не понимаю, зачем устраивать этот маленький театр.

Факт: эти двое сражаются за титул, каждый из них обязан будет идти до конца, и Норрис это сделал. Пиастри еще вспомнит о том, как поступил в Монце: отдал позицию, очки – просто потому, что команда ошиблась».

Зак Браун о контакте Норриса и Пиастри: «Последствия будут крайне незначительны. Вероятно, вы их даже не заметите»

Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»