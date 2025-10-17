Оскар Пиастри: «Норрис взял на себя ответственность за столкновение в Сингапуре – не так мы хотим бороться. Рад, что в «Макларене» нет фаворитизма»

Пиастри рассказал о реакции команды на инцидент с Норрисом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал обгон с контактом со стороны напарника Ландо Норриса на старте Гран-при Сингапура .

«В команде было много обсуждений, как вы можете себе представить. Все было очень продуктивно, и мы очень четко понимаем, как хотим бороться. И мы должны двигаться вперед, а инцидент в Сингапуре – не то, как мы хотим гоняться.

Ландо взял на себя ответственность, команда тоже. Для команды вполне очевидно, что произошедшее на первом круге – не то, как мы хотим бороться.

Мы проанализировали инцидент, и ответственность за столкновение была возложена на Ландо. Но я очень рад, что нет никакого фаворитизма или предвзятости», – заявил австралиец перед Гран-при США .

