Юки Цунода: «Еще две гонки назад был почти безнадежен. Но теперь у меня хороший темп»

Цунода позитивно оценил темп в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » доволен своим темпом на Гран-при Сингапура , несмотря на финиш на 12-м месте.

«По темпу это было одно из моих лучших выступлений за «Ред Булл». Еще две гонки назад я был почти безнадежен. Что бы я ни делал, по темпу я был 19-м или 18-м. Но теперь у меня очень хороший темп, довольно конкурентоспособный, если сравнивать с лидерами пелотона.

Мне нужно извлечь сцепление на быстром круге. Я по какой-то причине не смог найти достаточное количество сцепления. Думаю, ключевое – это просто собрать все воедино на быстром круге и показать хороший темп на длинных отрезках. Если мне удастся с этим справиться, то все будет хорошо. Это моя цель», – сказал Цунода.

