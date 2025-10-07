  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Юки Цунода: «Еще две гонки назад был почти безнадежен. Но теперь у меня хороший темп»
1

Юки Цунода: «Еще две гонки назад был почти безнадежен. Но теперь у меня хороший темп»

Цунода позитивно оценил темп в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл» доволен своим темпом на Гран-при Сингапура, несмотря на финиш на 12-м месте.

«По темпу это было одно из моих лучших выступлений за «Ред Булл». Еще две гонки назад я был почти безнадежен. Что бы я ни делал, по темпу я был 19-м или 18-м. Но теперь у меня очень хороший темп, довольно конкурентоспособный, если сравнивать с лидерами пелотона.

Мне нужно извлечь сцепление на быстром круге. Я по какой-то причине не смог найти достаточное количество сцепления. Думаю, ключевое – это просто собрать все воедино на быстром круге и показать хороший темп на длинных отрезках. Если мне удастся с этим справиться, то все будет хорошо. Это моя цель», – сказал Цунода.

Лоран Мекьес: «У Цуноды была очень слабая суббота – это стоило ему очков»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoЮки Цунода
Гран-при Сингапура
logoРед Булл
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер: «У «Феррари» был темп в Сингапуре. Но его не удалось извлечь»
1 минуту назад
Лоран Мекьес: «Обновления «Ред Булл» в 2025-м скажутся на начале следующего сезона»
2сегодня, 08:07
Хэмилтон показал лучший круг гонки 16-й сезон подряд и побил рекорд Шумахера
4сегодня, 07:48
Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)
17сегодня, 07:36
Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома
28сегодня, 06:13Видео
Тото Вольфф о том, почему в «Ф-1» мало гонщиков из Азии: «Людям нужны герои. Прирост немецких пилотов был связан с Шумахером»
8сегодня, 07:06
Пьер Ваше: «В Сингапуре «Ред Булл» не использовал весь потенциал болида»
4сегодня, 06:52
Рикардо Патрезе: «Проблема «Феррари» в том, что это «Феррари»
5сегодня, 06:33
Андреа Стелла о контакте между Норрисом и Пиастри: «В размене позициями не было необходимости»
8сегодня, 05:54
«Макларен» выиграл Кубок конструкторов за шесть этапов до конца сезона и тем самым повторил рекорд «Ред Булл»
4сегодня, 04:54
Ко всем новостям
Последние новости
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
вчера, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
вчера, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49