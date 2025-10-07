0

Пьер Ваше: «В Сингапуре «Ред Булл» не использовал весь потенциал болида»

В «Ред Булл» недовольны итогами этапа в Сингапуре.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше считает, что команде не удалось извлечь максимум из возможностей болида на Гран-при Сингапура.

«Я доволен потенциалом болида. Возможно, мы не использовали его полностью. Я немного разочарован нашей работой – в частности, своей работой. Но да, машина стала лучше.

Пилоты теперь могут извлекать из нее больше темпа. У меня есть чувство, что мы упустили возможность – но приятно в конце года получить такие результаты.

Мне кажется, мы выбирали недостаточно агрессивные настройки, которые помогли бы реализовать большую часть потенциала болида. Вот о чем я говорю», – сказал Ваше.    

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
