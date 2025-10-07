Фернандо Алонсо о том, что стал гонщиком дня в Сингапуре: «Обычно болельщики не смотрят наши гонки»
Алонсо высказался о том, что его выбрали гонщиком дня в Сингапуре.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура по итогам голосования болельщиков.
По словам испанца, для него это стало сюрпризом.
«[Обычно] они не смотрят наши гонки. Порой ты стартуешь 20-м, финишируешь 6-м, а гонщиком дня становится кто-то, кто стартовал первым и стал третьим. А это не имеет к делу никакого отношения…» – сказал Алонсо.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Marca
