  • Фернандо Алонсо о том, что стал гонщиком дня в Сингапуре: «Обычно болельщики не смотрят наши гонки»
Фернандо Алонсо о том, что стал гонщиком дня в Сингапуре: «Обычно болельщики не смотрят наши гонки»

Алонсо высказался о том, что его выбрали гонщиком дня в Сингапуре.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура по итогам голосования болельщиков.

По словам испанца, для него это стало сюрпризом.

«[Обычно] они не смотрят наши гонки. Порой ты стартуешь 20-м, финишируешь 6-м, а гонщиком дня становится кто-то, кто стартовал первым и стал третьим. А это не имеет к делу никакого отношения…» – сказал Алонсо.

Алонсо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Marca
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
