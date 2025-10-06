  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф: «Если бы мне сказали, что «Мерседес» будет вот так доминировать на Гран-при Сингапура, я бы не поверил»
1

Тото Вольфф: «Если бы мне сказали, что «Мерседес» будет вот так доминировать на Гран-при Сингапура, я бы не поверил»

Вольфф приятно удивлен победой в Сингапуре.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Сингапура, признав, что затрудняется дать ответ на вопрос, что послужило причиной уверенной победы Джорджа Расселла и очень высокой скорости болида.

«Откуда взялась такая скорость «Мерседеса»? Это вы мне скажите. С точки зрения скорости болида трасса в Сингапуре никогда не была для «Мерседеса» подходящей. Ну а если бы вы мне сказали, что «Мерседес» будет вот так доминировать на Гран-при Сингапура, я бы не поверил.

И в целом эти болиды полны сюрпризов. Например, если вы спросите в «Макларене», почему три последних гонки прошли для них не лучшим образом – они, скорее всего, тоже с трудом смогут ответить. Точно так же Макс Ферстаппен, который в последних гонках был очень быстр, на этот раз не продемонстрировал той же скорости. И то же самое с «Феррари», чьи выступления колеблются от успешных до провальных и обратно.

Просто рабочее окно оптимальных настроек чрезвычайно узкое – вам нужен и правильный аэродинамический баланс, и постараться добиться от машины максимального механического сцепления с трассой, при этом не «убивая» свои шины. И данные с симуляторов далеко не всегда оптимально коррелируются с тем, что мы видим на реальной трассе», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Сингапура
logoМакларен
logoФормула-1
logoМерседес
logoФеррари
logoТото Вольфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Расселл уже отклонил несколько предложений контракта со стороны «Мерседеса» (RN365)
12 минут назад
Лоран Мекьес о старте Ферстаппена на «софте»: «Это был вопрос того, готовы ли в «Ред Булл» действовать агрессивно»
15 минут назад
Дэймон Хилл об обгоне Норриса: «Дерзко. Мне нравится!»
32 минуты назад
Шарль Леклер: «Не вполне понимаю, как «Феррари» сможет перевернуть ситуацию – никаких обновлений болида больше не будет»
6сегодня, 12:22
Оливер Бермэн о 9-м месте: «Прекрасный уик-энд «Хааса» на трудной трассе»
сегодня, 12:07
Победа «Макларена» в Кубке конструкторов стала 10-м титулом для мотора «Мерседеса» в эпоху турбо-гибридов
1сегодня, 12:03Фото
Алекс Албон: «Мало что мог сделать в Сингапуре после старта с пит-лейн. Гонка прошла для меня как тесты»
сегодня, 11:53
«Феррари» отстала от «Мерседеса» на 27 очков, «Ред Булл» – в 8 баллах от Скудерии
2сегодня, 11:37
Андреа Стелла: «Потребовалась немалая смелость, чтобы внедрить массу инноваций в болид «Макларена»-2024»
2сегодня, 11:19
Лоран Мекьес: «Мой вклад в успехи «Ред Булл» все еще равен нулю»
1сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
сегодня, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото