Тото Вольфф: «Если бы мне сказали, что «Мерседес» будет вот так доминировать на Гран-при Сингапура, я бы не поверил»

Вольфф приятно удивлен победой в Сингапуре.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Сингапура, признав, что затрудняется дать ответ на вопрос, что послужило причиной уверенной победы Джорджа Расселла и очень высокой скорости болида.

«Откуда взялась такая скорость «Мерседеса»? Это вы мне скажите. С точки зрения скорости болида трасса в Сингапуре никогда не была для «Мерседеса» подходящей. Ну а если бы вы мне сказали, что «Мерседес» будет вот так доминировать на Гран-при Сингапура, я бы не поверил.

И в целом эти болиды полны сюрпризов. Например, если вы спросите в «Макларене», почему три последних гонки прошли для них не лучшим образом – они, скорее всего, тоже с трудом смогут ответить. Точно так же Макс Ферстаппен, который в последних гонках был очень быстр, на этот раз не продемонстрировал той же скорости. И то же самое с «Феррари », чьи выступления колеблются от успешных до провальных и обратно.

Просто рабочее окно оптимальных настроек чрезвычайно узкое – вам нужен и правильный аэродинамический баланс, и постараться добиться от машины максимального механического сцепления с трассой, при этом не «убивая» свои шины. И данные с симуляторов далеко не всегда оптимально коррелируются с тем, что мы видим на реальной трассе», – рассказал Вольфф.

