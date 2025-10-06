Фредерик Вассер о проблемах в «Макларене»: «Даже богачи плачут»
Вассер поделился мнением о трудностях «Макларена» в Сингапуре.
Руководитель «Феррари» поделился мнением об обсуждении в «Макларене» трудностей по радио, с которыми команда из Уокинга столкнулась на Гран-при Сингапура.
«Даже богачи плачут. Они выиграли чемпионат, и им тоже приходится решать проблемы – но от них нельзя было ждать ничего другого [кроме титула], поскольку их пилоты борются за победу в личном зачете.
Если мы не решим свои проблемы, то о борьбе можно забыть. Так что нужно докопаться до сути и со всем разобраться», – отметил Вассер.
«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
