Пиастри не слышал поздравление Брауна, которое прервалось на полуслове

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри не отключал связь намеренно в тот момент, когда к нему обращался исполнительный директор Зак Браун .

После Гран-при Сингапура босс пытался поздравить пилота с завоеванием Кубка конструкторов.

«Оскар, чемпионы второй год подряд! Трудная гонка, спасибо за…» – произнес Браун.

После этого сообщение прервалось на полуслове. Предполагалось, что Пиастри отключил радио.

Как выяснило издание The Race, после круга возвращения Оскару напомнили о необходимости выключить силовую установку и болид по возвращении в закрытый парк, что пилот и сделал. В момент, когда Зак начал свое обращение, австралиец уже не мог его слышать.

Поздравление Брауна прервалось, поскольку произошло отключение систем болида от потока, который идет в трансляцию F1 TV.

Пиастри предположительно отключил радио во время поздравления Брауна с Кубком конструкторов