Питер Уиндзор о «правилах папайи»: «Что касается гениального плана Зака Брауна, то это полный бардак»
Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор согласился с реакцией Оскара Пиастри по радио после контакта с Ландо Норрисом на старте Гран-при Сингапура. Пиастри тогда посчитал нечестным маневр напарника.
«Думаю, он был прав, ведь он оставил напарнику место, а тот взял шире и коснулся Оскара колесом, поскольку не рассчитал скорость машины, ехавшей впереди [Ферстаппена]. В данном случае Норрису следовало избегать контакта с Максом Ферстаппеном.
Так не делается. Так не делается при борьбе с напарником. Вот если бы это был пилот другой команды – но они же напарники? Так не делается.
Если бы они ими не были, то можно было бы сказать, что это «обычная борьба на первом круге». Но это борьба между пилотами «Макларена». И в определенный момент Оскар оставил место Ландо Норрису – примерно столько же, сколько Ландо Норрис оставил Оскару Пиастри на старте Гран-при Венгрии в прошлом году. Но это другая история.
Что касается гениального плана Зака [Брауна], то непонятно, как это все будет улажено, – это полный бардак», – сказал Уиндзор.
