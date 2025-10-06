Питер Уиндзор о «правилах папайи»: «Что касается гениального плана Зака Брауна, то это полный бардак»

Уиндзор раскритиковал подход «Макларена» к борьбе между напарниками.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор согласился с реакцией Оскара Пиастри по радио после контакта с Ландо Норрисом на старте Гран-при Сингапура. Пиастри тогда посчитал нечестным маневр напарника.

«Думаю, он был прав, ведь он оставил напарнику место, а тот взял шире и коснулся Оскара колесом, поскольку не рассчитал скорость машины, ехавшей впереди [Ферстаппена]. В данном случае Норрису следовало избегать контакта с Максом Ферстаппеном .

Так не делается. Так не делается при борьбе с напарником. Вот если бы это был пилот другой команды – но они же напарники? Так не делается.

Если бы они ими не были, то можно было бы сказать, что это «обычная борьба на первом круге». Но это борьба между пилотами «Макларена ». И в определенный момент Оскар оставил место Ландо Норрису – примерно столько же, сколько Ландо Норрис оставил Оскару Пиастри на старте Гран-при Венгрии в прошлом году. Но это другая история.

Что касается гениального плана Зака [Брауна], то непонятно, как это все будет улажено, – это полный бардак», – сказал Уиндзор.

«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы

