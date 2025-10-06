Лоран Мекьес: «Борьба за победу в Сингапуре очень многое значит для «Ред Булл»

Мекьес считает выступление «Ред Булл» в Сингапуре хорошими новостями.

Руководитель «Ред Булл » доволен темпом болида и 2-м местом Макса Ферстаппена на Гран-при Сингапура.

«Для нас очень многое значит тот факт, что мы боролись за победу после Монцы и Баку, которые сильно отличаются [от Сингапура]. Никогда не поймешь [свой потенциал], пока не приедешь на трассу с высоким уровнем прижимной силы.

Начиная с пятницы, мы держались в хорошем темпе. Мы хорошо выглядели в квалификации и были очень, очень близки к поулу. И у нас был отличный темп в гонке. Мы финишировали всего в нескольких секундах позади Джорджа [Расселла]. Это хорошие новости.

Это значит, что то, что нам удалось раскрыть, работает не только при низком уровне прижимной силы. Мы не изменим свой подход и продолжим работать от гонки к гонке.

Мы продолжим извлекать уроки. Вероятно, мы еще можем кое-что вынести из этой гонки, что поможет немного прибавить в темпе.

Остин – другой вопрос. Опять же, эта трасса знаменита своими среднескоростными поворотами, где «Макларен» очень силен. Здесь [в Сингапуре], в пятом и девятом повороте, они были очень, очень быстры на протяжении всего уик-энда. А в Остине и Мехико очень много среднескоростных поворотов. Так что мы будем смотреть на ситуацию от гонки к гонке», – подчеркнул Мекьес.

