Гасли и Албон стартуют с пит-лейн на Гран-при Сингапура
Два пилота начнут Гран-при Сингапура с пит-лейн.
Пилот «Альпин» Пьер Гасли стартует в Сингапуре с пит-лейн. Команда нарушила правила закрытого парка, продолжив работу над машиной и заменив днище.
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон тоже начнет гонку с пит-лейн из-за изменений настроек подвески.
Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
