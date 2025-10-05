Гасли и Албон стартуют с пит-лейн на Гран-при Сингапура

Два пилота начнут Гран-при Сингапура с пит-лейн.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли стартует в Сингапуре с пит-лейн. Команда нарушила правила закрытого парка, продолжив работу над машиной и заменив днище.

Гонщик «Уильямса » Алекс Албон тоже начнет гонку с пит-лейн из-за изменений настроек подвески.

