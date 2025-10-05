0

Гасли и Албон стартуют с пит-лейн на Гран-при Сингапура

Два пилота начнут Гран-при Сингапура с пит-лейн.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли стартует в Сингапуре с пит-лейн. Команда нарушила правила закрытого парка, продолжив работу над машиной и заменив днище.

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон тоже начнет гонку с пит-лейн из-за изменений настроек подвески.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
logoФормула-1
logoАльпин
Гран-при Сингапура
logoПьер Гасли
logoАлександр Албон
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Сегодня я совершенно другой пилот – не тот, что был пару лет назад»
3 минуты назад
Гран-при Сингапура-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00
1920 минут назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр в Сингапуре. Это обнадеживает перед оставшимися гонками»
33 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Мог побороться за поул. Норрису необязательно заезжать на пит-лейн так медленно»
144 минуты назад
Изак Аджар по радио о 8-м месте в квалификации: «Черт возьми, начало круга было хорошим. Как же я зол»
сегодня, 08:50
MotoGP. Гран-при Индонезии. Альдегер выиграл гонку, Акоста – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Беццекки и Марк Маркес сошли после контакта
2сегодня, 08:20
MotoGP. Маркес и Беццекки столкнулись на Гран-при Индонезии – у Марка перелом правой ключицы
4сегодня, 07:56Видео
Кими Антонелли о 4-м месте в квалификации: «Перестарался. Эмоции взяли верх»
сегодня, 07:32
Ландо Норрис: «Люди почему-то продолжают принижать возможности «Ред Булл»
28вчера, 19:28
Джордж Расселл: «Никогда бы не поставил на то, что «Мерседес» окажется быстрее «Макларена» в Сингапуре»
2вчера, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото