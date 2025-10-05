Изак Аджар по радио о 8-м месте в квалификации: «Черт возьми, начало круга было хорошим. Как же я зол»

Аджар разозлился после ошибки в квалификации в Сингапуре.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар остался недовольным 8-м местом в квалификации к Гран-при Сингапура .

Аджар бросил финальный круг в третьем сегменте после того, как широко выехал из восьмого поворота. Гонщик был разочарован и стучал по рулю.

После у него произошли следующие радиопереговоры с гоночным инженером Пьером Амленом.

Инженер: Следи за машиной, пожалуйста. Следи за ней. Я знаю, ты расстроен.

Аджар: Я не понимаю, честно. Я заблокировал два колеса, и меня снесло в повороте. Такого раньше не было. Я правда не понимаю. В этом нет никакого смысла. Черт возьми, чувак, круг же был хорошим – то есть начало круга вышло хорошим. Как же я зол.

Инженер: Мы не смогли бы проехать быстрее, мы достигли предела здесь. Мне жаль, все очень плотно. Жаль. Но для первого выступления в Сингапуре неплохо. Мы все еще можем рассчитывать на многое завтра, мы лучшие в середине пелотона.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»

