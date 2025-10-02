Джордж Расселл: «Каждое продление контракта является одним из наиболее важных моментов жизни, все должно быть сделано правильно»

Расселл сообщил о ситуации со своим контрактом.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, что пока не договорился с немецкой командой об условиях нового контракта.

При этом Расселл отметил, что не будет спешить, учитывая важность вопроса.

«Когда ты достигаешь определенного этапа своей карьеры, ты понимаешь, что определенные вещи обязательно нужно делать правильно. А каждое продление контракта является одним из наиболее важных моментов твоей жизни, и все должно быть сделано правильно. Мы завершим переговоры тогда, когда завершим.

Трудно ли вести переговоры с Тото Вольффом ? Сколько еще мне будут задавать эти вопросы (смеется)? На самом деле это вопрос справедливости и того, чтобы соглашение было выгодно обеим сторонам. Когда мы договоримся – я с радостью первый вам все сообщу», – рассказал Расселл.

