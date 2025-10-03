Оскар Пиастри: «Успешный день, болид «Макларена» в хорошем состоянии»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что доволен машиной после первых практик в Сингапуре.
«Я адаптировался на «медиуме» под конец, и ощущения на «софте» были хорошими.
Разумеется, гоночные симуляции вышли не особо репрезентативными, но болид в хорошем состоянии. Похоже, я вынес много уроков, а это цель практик. Успешный день», – заявил австралиец.
Лидер сезона также высказался о важности квалификации:
«Квалификация играет громадную роль – везде, но особенно тут. Это одна из наиболее важных квалификаций.
Лучше обеспечить себе место повыше на решетке, а затем столкнуться с неизвестностью в плане темпа на длинных отрезках, чем квалифицироваться ниже, но точно понимать, что случится в гонке – это все равно не поможет».
