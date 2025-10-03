«Феррари» получила денежный штраф после столкновения Леклера с Норрисом на пит-лейн

Леклер избежал спортивного наказания за аварию на пит-лейн.

Стюарды рассмотрели столкновение пилота «Феррари » Шарля Леклера с соперником из «Макларена » Ландо Норрисом во время второй практики перед Гран-при Сингапура .

Инцидент случился на пит-лейн. В ФИА посчитали, что Скудерия выпустила Леклера небезопасным образом.

Итальянской команде выписан штраф в 10 000 евро.

