  • «Феррари» получила денежный штраф после столкновения Леклера с Норрисом на пит-лейн
«Феррари» получила денежный штраф после столкновения Леклера с Норрисом на пит-лейн

Леклер избежал спортивного наказания за аварию на пит-лейн.

Стюарды рассмотрели столкновение пилота «Феррари» Шарля Леклера с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом во время второй практики перед Гран-при Сингапура.

Инцидент случился на пит-лейн. В ФИА посчитали, что Скудерия выпустила Леклера небезопасным образом.

Итальянской команде выписан штраф в 10 000 евро.

Норрис и Леклер столкнулись на пит-лейн в Сингапуре

Шарль Леклер о столкновении с Норрисом на пит-лейн: «Это был сложный момент – все спешили вернуться на трассу»

