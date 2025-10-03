«Феррари» получила денежный штраф после столкновения Леклера с Норрисом на пит-лейн
Леклер избежал спортивного наказания за аварию на пит-лейн.
Стюарды рассмотрели столкновение пилота «Феррари» Шарля Леклера с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом во время второй практики перед Гран-при Сингапура.
Инцидент случился на пит-лейн. В ФИА посчитали, что Скудерия выпустила Леклера небезопасным образом.
Итальянской команде выписан штраф в 10 000 евро.
Норрис и Леклер столкнулись на пит-лейн в Сингапуре
Шарль Леклер о столкновении с Норрисом на пит-лейн: «Это был сложный момент – все спешили вернуться на трассу»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
