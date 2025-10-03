Шарль Леклер о столкновении с Норрисом на пит-лейн: «Это был сложный момент – все спешили вернуться на трассу»

Леклер прокомментировал столкновение с Норрисом на пит-лейн.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер объяснил, какие обстоятельства привели к тому, что он столкнулся с Ландо Норрисом на пит-лейн по ходу второй практики перед Гран-при Сингапура .

«Я уже проанализировал случившееся. Моя камера была направлена мне на лицо, так что я не мог видеть происходящего и еще раз уточнить у своего механика [выпускающего болид из боксов], а при общении с ним возникло недопонимание, поскольку в тот момент оба «Макларена » одновременно выехали из боксов.

Все выглядело так, что оба «Макларена» и правда выезжают одновременно, так что он подумал, что они сбросят скорость – поэтому я и не получил сообщения о том, чтобы остановить машину.

В таких ситуациях ты полагаешься на команду, но да, иногда подобные инциденты случаются. И это был сложный момент – со всеми красными флагами, остановкой и возобновлением сессии, все спешили вернуться на трассу, чтобы успеть проехать еще несколько кругов.

Так что причиной этого инцидента стало сочетание нескольких факторов. Да, никому не хочется видеть что-то подобное, но порой такие вещи происходят», – рассказал Леклер.

