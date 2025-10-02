3

Алекс Данн покинул молодежную программу «Макларена»

Юниор «Макларена» Данн ушел из команды.

Команда «Макларен» объявила о прекращении сотрудничества с пилотом своей молодежной программы Алексом Данном.

Данн присоединился к «Макларену» в прошлом ходу, по ходу своего дебютного сезона в «Формуле-3». В этом сезоне он уже выступает в «Формуле-2».

Однако теперь в «Макларене» сообщили о расставании с гонщиком. Считается, что стороны не сошлись в вопросе дальнейшего развития карьеры Данна – и что ирландец, вероятно, может присоединиться к какой-то команде «Формулы-1».

Данн, который считается весьма талантливым юниором, в этом году провел за «Макларен» две пятничные практики на этапах в Австрии и Италии.

В «Ф-1» – пик битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Алекс Данн
