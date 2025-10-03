Валттери Боттас: «Никогда не рассматривал «Альпин» как серьезный вариант»

Боттас рассказал, как вел переговоры с «Альпин».

Подписавший контракт с «Кадиллаком» Валттери Боттас прокомментировал ходившие слухи о его переговорах с «Альпин ».

«Я никогда не рассматривал «Альпин» как серьезный вариант, потому что, очевидно, моей целью был «Кадиллак ». Конечно, мы разговаривали, даже были небольшие переговоры насчет следующего года – ведь в прошлом сезоне я узнал, что в этом спорте ничто нельзя считать подтвержденным, пока ты не подпишешь контракт.

Поэтому я рассматривал все возможности. Но опять же, у меня были вполне четкие приоритеты. Я придерживался своей цели. Рад, что все сложилось», – сказал Боттас.

