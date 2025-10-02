Шарль Леклер: «Не стоит ждать чудес в Сингапуре, но в соперничестве с «Маклареном» тут шансы «Феррари» должны быть выше»

Леклер ждет соперничества с «Мерседесом» в Сингапуре.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что на Гран-при Сингапура у команды вряд ли будут шансы навязать борьбу «Макларену ». Нот вот в борьбе с «Мерседесом » тут шансы Скудерии должны быть выше.

«Не думаю, что нам стоит ждать чудес в Сингапуре. Не то, чтобы в Баку «Феррари » была неконкурентоспособной, но я не думаю, что мы можем ожидать чего-то большего.

Думаю, что на такой трассе преимущество «Макларена» в скорости будет еще более существенным, так что мы в этот раз окажемся позади. Но вот в соперничестве с «Мерседесом» тут наши шансы должны быть выше.

Полагаю, в сравнении с прошлым сезоном ситуация довольно сильно изменилась. Если говорить очень простым языком, то «Мерседес» сильнее в холодную погоду, а «Феррари» в жаркую. Думаю, что именно фактор погоды будет влиять на форму команд даже сильнее характеристик трассы», – рассказал Леклер.

