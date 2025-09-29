Нико Хюлькенберг: «Трижды был близок к переходу в «Феррари»

Хюлькенберг рассказал, что мог перейти в «Феррари».

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг раскрыл, что мог оказаться в «Феррари » в 2014 году.

«Вам придется спросить [тогдашнего руководителя Скудерии] Стефано Доменикали. Меня это не терзает. Без сомнений, я бы хотел, чтобы у меня появилась возможность. Однако у всех разные карьеры.

Я был близок к переходу трижды, но в конце концов неважно, насколько все было близко. Я не их тех, кто живет прошлым. В этом плане я человек простой.

Я реалист. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и фокусируюсь на том, чтобы выложиться на полную ради команды. Остальное придет», – отметил Хюлькенберг.

